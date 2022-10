Oracle astral manga

Avec cet oracle, prenez du temps pour vous reconnecter à vous-même. Accueillez pleinement ce que l'Univers vous offre : tirez les cartes et découvrez les douze signes du zodiaque, les astres qui les dominent, les saisons qu'ils traversent, les éléments qui les influent et les maisons qu'ils gouvernent. Cet outil bienveillant vous aidera à lever vos incertitudes, à développer votre intuition, à mieux vous connaître et à prendre les décisions nécessaires à votre bonheur. Dans ce coffret : - 44 cartes magnifiquement illustrées. - Un livre d'interprétation pour apprendre à tirer les cartes, comprendre la signification de chacune d'elles, identifier leurs dimensions positives et négatives... Rann est une mangaka de talent à l'univers onirique et mystique. Inspirée depuis toujours par les mythes et légendes, elle puise dans l'ésotérisme une part de son imagination.