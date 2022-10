Rêve d'Egypte

Le musée Rodin conserve plus de 1000 antiques provenant d'Egypte, statues et figurines, éléments de décors funéraires, objets mobiliers, vases, tissus coptes, etc. Cette collection a été réunie par un artiste hors du commun, est en grande majorité inédite et conservée en réserve. La période d'acquisition des objets - entre 1893 et 1917 - correspond à un âge d'or pour la constitution des collections d'antiquités égyptiennes. Elle apporte un nouvel éclairage sur l'artiste et l'homme Rodin qui a utilisé certains objets égyptiens dans son oeuvre, comme des réminiscences u comme des matériaux de son oeuvre, en les intégrant dans ses créations.