BTS Seokjin, la biographie non-officielle

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Kim Seokjin, le hyung et visual du groupe de K-pop BTS ! Cette biographie non-officielle explore la vie de ce vocaliste à la gentillesse sans borne et à l'humour imbattable, qui a presque élevé RM, Jin, J-Hope, Jimin, V et Jungkook. Comment cet aspirant acteur a-t-il été recruté au sein de BTS ? Quelles sont ses activités en dehors du groupe ? D'où vient son surnom " Worldwide handsome " ? Dans ce livre superbement illustré, vous découvrirez toutes les anecdotes que vous ignoriez sur ce jeune homme énergique et sincère et sur la manière dont il est devenu l'un des plus grands artistes de notre époque. Que Seokjin soit votre bias, ou tout simplement que vous souhaitiez en savoir plus sur les membres de ce groupe qui a conquis le monde, ce livre est fait pour vous !