The Chilling Dead T01

Dans les limbes, des morts-vivants pas assez bons pour aller au ciel, mais pas mauvais non plus au point d'aller en enfer, se la coulent douce et vivent éternellement dans la sérénité... Un squelette nommé Bonzo Scalovania a ouvert une agence de détective privé dans les limbes. Mais le succès n'est pas au rendez-vous : les requêtes qu'il reçoit ne consistent qu'à faire le ménage, arroser les plantes, ou encore garder des enfants... Il est malgré tout assisté de Vampy Vinaigrette, un vampire geek qui passe ses journées affalé sur le canapé, et de Nero Lichman, un zombie chasseur de primes et accro aux réseaux sociaux. Une fine équipe... mortelle !