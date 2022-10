Aneth, apprentie sorcière Tome 2 : Trésor & Piraterie

Magie blanche et humour noir ! La classe d'Aneth part en voyage scolaire à Froufrousse. Mais loin des vacances rêvées par les élèves, les enfants se retrouvent dans un château hanté, sous une pluie qui ne cesse de tomber ! La petite sorcière et sa meilleure amie trouvent une mystérieuse carte au trésor. Alors qu'elles se lancent dans les recherches, un bateau-fantôme débarque et les pirates réclament leur trésor...