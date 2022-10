Demain, la montagne ! 101 initiatives de transition

101 initiatives de transition pour imaginer nos territoires montagneux de demain ! Nos territoires de montagnes tels que nous les connaissons sont aujourd'hui confrontés à des problématiques environnementales, sociétales et structurelles dont les enjeux pour l'avenir sont majeurs. Si rien ne change, leur avenir est clairement menacé. Mais rien n'est perdu ! Chaque année, de nombreuses initiatives collectives citoyennes et institutionnelles voient le jour avec comme objectif de changer d'approche. Ce recueil, composé de huit thématiques (habiter, préserver, pratiquer autrement, innover, se déplacer, se nourrir, s'enraciner, se cultiver), couvre l'ensemble de notre pays. Il rend visible et valorise des personnes et des organismes qui oeuvrent au quotidien pour imaginer des voies de développement respectueuses de l'environnement, pour porter la voix d'un modèle plus respectueux, pour repenser notre relation à la nature, pour recréer du lien entre les acteurs qui vivent en montagne et ceux qui en vivent. Imaginons ensemble un futur désirable, partons à la rencontre de ceux qui construisent des solutions pour mieux vivre la montagne de demain !