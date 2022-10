Conquistador Intégrale

Ils cherchaient le trésor des Aztèques. Ils vont affronter l'Histoire... une saga magistrale en intégrale. Depuis leur débarquement en Amérique, Hernán Cortés et son armée sont considérés comme des divinités par l'empereur aztèque Moctezuma. Cela fait bien longtemps que Cortés oeuvre davantage pour son compte que pour la lointaine couronne d'Espagne... Tandis qu'il part à la rencontre d'une expédition punitive montée pour lui rappeler son allégeance, Cortés missionne un groupe hétéroclite, mêlant soldats et mercenaires, afin de voler l'inestimable trésor de Moctezuma. Une aventure, oppressante et mystique, dans une intégrale teintée de fantastique, par les auteurs de Croisades, qui nous plonge dans la mythologie sud-américaine. Par le scénariste de Murena et le dessinateur de Tango !