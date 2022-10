LE LIVRE OFFICIEL Led Zeppelin by Led Zeppelin est le premier et le seul livre illustré officiel du groupe. Publié pour célébrer les 50 ans de la création du groupe, il est le fruit d'une collaboration directe entre Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones. Organisé de manière chronologique, cet opus unique de 400 pages contient des centaines d'images dont de nombreux documents totalement inédits provenant des collections personnelles des membres de Led Zeppelin et des archives d'Atlantic Records. Extraits de carnets, photographies, portraits, planches contacts, reproductions d'affiches, tickets de concert, pochettes d'albums : l'iconographie exceptionnelle de l'ouvrage réunit plus de 700 images de toutes les périodes du groupe, avec des contributions des plus grands photographes : Carl Dunn, Bob Gruen, Ross Halfin, Terry O'Neill, Neal Preston et bien d'autres. Cette incroyable odyssée visuelle s'accompagne de 20 pages d'annotations, interviews et commentaires exclusifs rédigés par les membres de Led Zep, avec en ouverture du livre, des prologues signés Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et le regretté John Bonham, tragiquement disparu en 1980.