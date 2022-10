"Non à la cupidité! " "Plus de justice ! " Partout, sur tous les continents et dans toutes les grandes villes, les citoyens se rassemblent pour dénoncer les programmes d'austérité, le chômage de masse et la famine qui menace la population - conséquences d'une énième crise financière qui a mené banques, entreprises et Etats à la faillite. Les conflits nationaux et internationaux s'enveniment. Et seuls quelques riches sont les gagnants de cette situation. Au cours d'une rencontre au sommet à Berlin, les dirigeants du monde entier espèrent trouver une solution. Le prix Nobel d'économie Herbert Thompson doit faire un discours qui pourrait changer le cours du monde, car il prétend avoir trouvé la formule grâce à laquelle la prospérité pour tous est possible. Il n'arrive cependant jamais à la conférence. Victime d'un accident de la route, il meurt sur le coup. Jan Wutte a tout vu - et s'il veut survivre, il va devoir découvrir la vérité et démasquer les commanditaires de ce meurtre, car ils sont sur ses traces et comptent bien le faire taire. De son silence dépend leur prospérité. Jusqu'où iront-ils pour satisfaire leur cupidité ? Qui peut les arrêter ?