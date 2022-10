Pas de défaite pour l'esprit libre

Voyageur infatigable, passionné de littératures et de cultures étrangères, Stefan Zweig était proche des grands intellectuels de son temps - ainsi Sigmund Freud, Emile Verhaeren et Romain Rolland, dont il partageait le pacifisme actif et les rêves humanistes. Face à la montée du nazisme et à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, qui le contraignirent à l'exil et à l'errance, il n'eut de cesse de lutter contre l'effondrement de l'Europe. Allant à l'encontre de l'image d'un écrivain à l'écart dans sa tour d'ivoire, muré dans un silence passif, ces fragments oubliés nous font découvrir un Zweig engagé, actif, infatigable combattant d'une cause perdue - lutter contre l'idéologie nazie en faisant appel aux valeurs de la culture allemande -, et nous invitent à voyager dans l'actualité mouvante de toute une époque. Ce recueil de textes inédits contraste avec l'image que la postérité a gardée de Zweig. On est saisi par l'acuité de son regard, parfois prophétique. Xavier de La Porte, L'Obs.