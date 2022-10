Dans l'intimité des Windsor - 1940-1945

Pour échapper aux bombardements qui menacent Londres en 1940, Alathea Fitzalan Howard, dix-sept ans, est envoyée chez son grand-père au domaine de Cumberland Lodge, à quelques pas du château de Windsor. Adolescente solitaire, elle trouve l'affection dont elle rêvait grâce à son amitié privilégiée avec ses nouveaux voisins : le roi George VI et son épouse, et leurs filles, les princesses Elizabeth et Margaret. Toutes les trois, elles aiment les fêtes, les soirées cinéma et les pique-niques. Mais la guerre n'est jamais loin. Leur quotidien est rythmé par les sirènes nocturnes, le souvenir des jeunes gens envoyés au front et l'hôpital de campagne où Alathea travaille comme bénévole. Le journal intime d'Alathea dévoile le portrait franc et plein de vie de la famille royale et de la princesse Elizabeth, jeune fille chaleureuse et discrète, déjà en route vers son destin.