Le monde du vivant

Cet été-là, Solène a quatorze ans et déteste son père, Jérôme. Celui-ci a décidé d'installer sa petite famille loin d'Orléans, dans une ferme biologique où les corvées n'arrêtent jamais. C'est la fin du collège et le début du sentiment amoureux. Solène découvre la sexualité, sa légèreté, ses bouderies, ses audaces. Elle aimerait vivre, et a l'impression que le monde entier l'en empêche. Enfin, surtout son père. Alors que les moissons approchent, un accident survient ; l'équilibre familial est chamboulé. En ce mois de juillet, la vie s'embrase. Le premier roman de Florent Marchet sonne terriblement juste. Grégoire Leménager, L'Obs. Loin des discours simplificateurs sur les vertus de la vie au grand air, l'écrivain en saisit, avec une force dénuée de rudesse, la complexité et la mélancolie. Florence Bouchy, Le Monde des livres.