" Je ne vous appelle plus serviteurs ; je vous appelle amis " : Jésus, dans l'évangile (Jn15, 15) place l'amitié comme une valeur suprême de nos relations. L'amitié, si rare et importante dans nos existences, a donc un sens tout à fait particulier, qui dépasse toute définition. L'amitié tient à la fois de la confiance, de la familiarité, de la fraternité aussi. Mgr Jean-Paul Vesco, dominicain, ancien provincial de France jusqu'à sa nomination à la tête du diocèse d'Oran (Algérie), témoigne de toutes les dimensions de l'amitié dans nos vies relationnelles mais aussi dans une démarche de croyants. De l'Evangile à l'amitié quotidienne en Algérie, sur les traces de Mgr Claverie, ou à partir de Amoris Laetita, la dernière encyclique du pape François, Jean-Paul Vesco raconte cette amitié telle qu'il l'a découverte et qui se noue entre les êtres, entre les communautés, entre les peuples. Et avec Dieu. Une authentique confession.