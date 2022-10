1889. L'empereur Napoléon III, grand vainqueur de Sedan, s'apprête à inaugurer l'exposition universelle organisée dans un Paris grouillant d'automates en tout genre. Lors de la parade d'ouverture, Philémon de Fernay, jeune élève de saint-Cyr, a le privilège de piloter le Zéphyr, le nouvel aéronef crée par Clément Ader. Mais tout déraille lorsque l'engin volant s'écrase sur la salle des machines et la pulvérise. Sous les gravats, Philémon découvre alors le corps d'un enfant automate aux traits particulièrement réalistes. Quel fabricant a bien pu enfreindre la loi principale de la Pax automata qui interdit la conception d'automates ressemblant à des humains ? Même Zélie, la romanicielle et mécanographe hors pair, n'a jamais rien vu de pareil ! Plus mystérieux encore...Une fois activé, l'enfant automate est capable de faire exploser n'importe quel mécanisme à proximité. Serait-ce une arme secrète dirigée contre l'Empire ?