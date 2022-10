Une journée au soleil

Trois amis sont coincés à la maison car il ne cesse de pleuvoir. Ils décident d'utiliser l'armoire à voyager pour aller au soleil. Ils arrivent SUR le soleil ! Et sur le soleil il fait vraiment trop chaud. Ca brûle ! Vite, dans l'armoire pour aller ailleurs ! Les voilà sur l'eau maintenant. Mais sur l'eau, ce n'est pas mieux : il y a trop de vagues, ils vont se noyer ! Est-ce que l'armoire va finir par les emmener dans un endroit où il fait beau, pas trop chaud et sans risque de couler ? Avec les onglets, on peut aussi choisir la page du temps qu'on préfère !