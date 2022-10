Le cadeau d'anniversaire

C'est l'anniversaire de Tomi, qui découvre son cadeau : un merveilleux vélo qu'il ne veut plus quitter ! Il fait du vélo toute la journée, autour de la maison, dans le parc, en faisant les courses avec maman... Et comme il ne peut pas faire du vélo dans la maison, il garde le casque sur sa tête tout le temps, pour jouer, pour dîner et même dans son bain ! Est-ce que son casque ne va pas le gêner pour dormir ?