Esprit de famille

Si je vous dis que mon grand-père est magicien et que mes parents voyagent partout dans le monde, ça donne l'impression d'une famille géniale, non ? Mais non. D'abord parce que j'habite chez mes autres grands-parents, pas du tout amusants. Et surtout parce que je m'appelle Tim Ellento et que la malchance, dans ma famille, c'est une malédiction. Le genre de malchance qui fait que des choses très bizarres et pas franchement rassurantes vous tombent dessus.