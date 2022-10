C’étaient les années Macron

Mouvement des gilets jaunes, crise sanitaire, changement climatique ont profondément bouleversé notre quotidien et infléchi le programme que s'était fixé le président de la République élu en 2017. Quel sens donner à ces années Macron ? Familière des deux mondes de la haute fonction publique et de l'Université, Dominique Méda a analysé événements politiques et décisions économiques dans sa chronique mensuelle pour Le Monde. Au fil de celle-ci, elle éclaire les réformes nouvellement appliquées ou discutées, mettant au coeur de son propos la question de l'avenir du travail et de notre modèle économique et social. En prenant soin de s'appuyer sur la recherche la plus récente, elle souligne la médiocre qualité des conditions de travail françaises, dénonce les inégalités salariales, plaide pour une régulation des plateformes numériques, appelle à repenser notre système de santé et met en évidence les limites de la croissance. A travers l'interprétation générale du quinquennat qui s'en dégage, elle nous exhorte à prendre conscience de l'absolue nécessité de la reconversion écologique et donne des clés pour aborder notre avenir : post-croissance et sobriété.