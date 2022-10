Altesses en détresse. Quand les psys s'invitent chez les têtes couronnées

Peut-on s'allonger sur le divan d'un psychanalyste quand on est roi, prince he´ritier ou simplement altesse royale ? Imagine-t-on un souverain flancher, envoyer valdinguer ses engagements officiels pour confier a` un professionnel de sante´ ses angoisses et ses fantasmes, comme n'importe lequel de ses sujets ? A-t-on vu une seule fois Elizabeth II vaciller ? Pourtant, les "cas" de Charlène de Monaco, de Diana, de Meghan et Harry, de Masako du Japon - et de tant d'autres - ne sont-ils pas re´ve´lateurs d'un certain malaise ? Après tout, Charles III n'est pas sans faille... Et si les familles royales n'e´taient pas si diffe´rentes de nous ? Et si elles avaient quelque chose a` nous apprendre sur nous-me^mes ? Entre crises de succession et crises de nerfs, pas si simple de garder toute sa te^te quand on porte la couronne.