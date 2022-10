100 films d'animation qu'il faut avoir vus

Découvrez ou redécouvrez 100 films d'animation totalement cultes ! Depuis 20 ans, l'animation française, américaine ou japonaise a connu un essor et un développement incontestable et fascinant. Des chefs-d'oeuvre de poésie de Miyazaki aux plus engagés Persépolis et Valse avec Bachir, les films d'animation sont empreints d'une douceur poétique qu'on ne retrouve que dans la bande dessinée. Le dessin contribue à l'émotion, mais aussi à sa force, en faisant une oeuvre à chaque unique. En voici 100 parmi les plus beaux : Le Tombeau des Lucioles, Le Château ambulant, J'ai perdu mon corps, le Voyage de Chihiro, La Tortue rouge...