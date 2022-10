Le grand livre des soirées entre amis. Un livre de cocktails et un livre de recettes d'apéros pour régaler vos invités !

Avec ce livre 2-en-1, préparez un apéro généreux et savoureux qui fera le bonheur de vos amis ! Le nouvel indispensable des soirées réussies ! Découvrez un livre plein d'idées et de recettes pour préparer planches apéro, tartes soleil, tartinades, feuilletés, sablés, brochettes et autres apéritifs gourmands à picorer... ... et le guide parfait pour réaliser les incontournables mojito, sangria, spritz, mais aussi plein de cocktails originaux ou sans alcool ! Plus de 100 recettes simples et rapides pour mettre au placard chips et olives !