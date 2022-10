Fais de beaux rêves. 70 contes autour du monde

Ce livre rassemble des contes provenant des quatre coins du monde. Ces jolies histoires, courtes mais riches en surprises et aux personnages attachants, invitent les petits à la rêverie et éveillent l'imaginaire, soir après soir, pour peupler leurs nuits d'aventure et de magie. Un fabuleux voyage à travers les cinq continents, du Pakistan au Congo, en passant par le Canada ou la Mongolie, pour découvrir de nouveaux récits et faire de beaux rêves.