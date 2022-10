Il suffit d'y croire

Lorsqu'Yseult plonge dans un livre, elle n'est jamais seule. Les histoires s'enchaînent de page en page, toutes reliées entre elles par un fil. D'une image à une autre, d'un univers à un autre le tout forme un grand récit. Celui de Tristan et de son aimée Luan, séparés par la guerre. De la rencontre dans une forêt enchanteresse de Luan avec Marc, qui prépare un Noël magique. De Marc, de son frère Victor et de leur galerie d'art... Quand des images puissantes et évocatrices inspirent le récit, c'est le principe de cet album illustré par Gérald Guerlais et de son histoire, imaginée par Fabrice Colin.