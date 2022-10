L'Album-souvenir Heartstopper

Deux garçons. Une rencontre. Un coup de foudre amical... ou amoureux ? L'Album-souvenirs Heartstopper, en couleurs pour la première fois, est le cadeau parfait pour tous les fans d'Alice Oseman ! Il regorge de contenus exclusifs tels que des illustrations, une mini-bande dessinée, des anecdotes et des aperçus du processus créatif d'Alice Oseman, le tout raconté par une version cartoon de l'autrice. Heartstopper parle d'amour, d'amitié, de loyauté et de maladie mentale. Ce que Nick et Charlie forment ensemble est intense, poignant et nous parle à tous.