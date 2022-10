Avec plus d'un milliard de tasses servies chaque jour, le café est la seconde boisson la plus bue au monde, mais aussi le symbole d'un art de vivre pluriséculaire et convivial. Pourtant, le café reste méconnu. Qui peut décrire le café qu'il aime ? Citer plus de deux variétés d'Arabica ? Donner plus de cinq origines de café ? Et deviner qui sont les plus grands consommateurs de café ? Suivez Hippolyte Courty, fondateur de L'Arbre à Café, dans sa vision sensorielle et totale du café. Remontez jusqu'aux origines de ce produit étonnant et partez à la découverte des tendances actuelles. Ce spécialiste vous initiera à l'art de la torréfaction, aux mystères de la fermentation et vous dévoilera mille et un secrets pour préparer le café et le déguster. Avec ce livre, que vous soyez novice, amateur ou spécialiste, vous allez redécouvrir un produit que vous pensiez déjà si bien connaître... Un voyage inédit dans l'univers du café pour une dégustation joyeuse et éclairée !