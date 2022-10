Les Gardiens de la Galaxie : Cosmic Avengers - Marvel - Les grandes sagas

La Terre est soudainement devenue le centre d'intérêt de tout le cosmos, et les Gardiens de la Galaxie sont bien décidés à en comprendre la raison. Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot vont recevoir l'aide d'un nouveau membre inattendu : Tony Stark alias Iron Man ! Leur quête va mettre à jour d'étonnants secrets. Lors de la réjouissante période Marvel NOW ! , le destin des Gardiens de la Galaxie était entre les mains de Brian Michael Bendis l'un des principaux architectes de l'univers Marvel ces vingt dernières années. Une saga portée par les dessins magnifiques de Steve McNiven (Civil War, Old Man Logan) et à Sara Pichelli (Spider-Men).