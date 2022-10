Avec toi, les rêves fleurissent sous la neige

Mes amis, mes amours, et toi Eve sait que ça ressemble au scénario d'un téléfilm romantique, mais c'est pourtant la vérité : cela fait des années qu'elle aime en secret Ed, l'un de ses amis. Certes, il est aujourd'hui en couple, mais elle reste persuadée qu'ils sont destinés à être ensemble. Du moins, elle l'était, jusqu'à ce que sa meilleure amie, Susie, décède dans un accident. Du jour au lendemain, ce drame fait imploser leur groupe d'amis si soudé, révélant des secrets enfouis qui montrent Ed, Susie et les autres sous un nouveau jour. Eve ne sait plus à qui se fier. Le seul qui reste égal à lui-même, c'est Finlay, le frère de Susie : même après des années d'absence, il est toujours aussi distant, antipathique et... séduisant. Et, lorsqu'elle se trouve embarquée avec lui dans un road-trip à travers l'Ecosse, Eve découvre de toutes nouvelles facettes qu'elle n'avait pas soupçonnées... "Tout à fait hilarant et douloureusement authentique". Jenny Colgan A propos de l'autrice Mhairi McFarlane est née en Ecosse en 1976. Depuis, elle n'a de cesse d'expliquer comment prononcer son nom. Elle vit aujourd'hui à Nottingham, où elle écrit des livres et anime des blogs. Ses petits plaisirs ? Un bon vin, un bon plat et du shopping. Rien d'extravagant, mais largement suffisant !