Abigaël Tome 1 : Les voix du passé. 2 CD audio MP3

Janvier 1953. Dans la vallée des Eaux-Claires, aux portes d'Angoulême, la vie reprend son cours après les tourments de la guerre. A l'âge de vingt-six ans, Abigaël est une épouse et une mère comblée. Auprès de son grand amour Adrien et de leurs filles, Belle et Edith, elle goûte aux joies de la vie de famille. Mais lorsque des silhouettes du passé viennent hanter ses nuits, "La Messagère des Anges" comprend la fragilité de son bonheur. En ce début d'hiver, elle pressent un terrible danger. Ses dons suffiront-ils à éloigner la menace qui se profile à l'horizon ? Aidée de ses chères voisines, Claire et Bertille, mais aussi de son grand-père, parviendra-t-elle à échapper à un destin cruel, tout en protégeant ceux qu'elle chérit ?