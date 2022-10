(Re)découvrir Noël. Vivre l'avent en famille

Ce recueil interactif, qui laisse une large part à la créativité des enfants, comporte 25 méditations constituées chacune de quatre parties - Lis, Réfléchis, Agis et Prie - et d'une page spéciale qui rappelle des vérités essentielles au sujet de Jésus et propose aux enfants un espace créatif pour écrire, décorer ou dessiner. Un ouvrage qui permet de vivre le temps de l'avent en famille autrement et de redécouvrir le véritable message de Noël, afin de se l'approprier au quotidien.