Chanson de jeunesse. Ma vie sur les pas de Saint Josemaria

Un récit autobiographique de la première femme suisse de l'Opus Dei, qui rend compte de son cheminement intérieur, de ses moments avec saint Josémaria et de quelques souvenirs du développement de l'Opus Dei. De parents suisses et de religion protestante, Maria Casal est née et a grandi à Séville pendant la guerre. Elle décide d'étudier la médecine (elle est la seule femme, se souvient-elle) et devient rapidement catholique. En 1954, elle a dirigé l'école d'infirmières de l'université de Navarre, puis elle a occupé divers postes dans le domaine de la promotion et de la formation des femmes, tant en Italie qu'en Suisse. Dans ce livre, elle décrit sa vie intérieure, ses moments avec saint Josémaria et quelques souvenirs du développement de l'Opus Dei. A propos de l'auteur : MARIA CASAL est née à Guillena (Séville) en 1929, de parents suisses. Elle a étudié la médecine à Barcelone. A Pampelune, elle a participé à la fondation de l'Ecole d'infirmières (aujourd'hui Faculté d'infirmières) de l'Université de Navarre. Elle a ensuite enseigné au Collège romain de Santa Maria (Castelgandolfo, Italie). Une fois en Suisse, elle a dirigé une résidence d'étudiants et y vit depuis lors.