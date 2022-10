Le monde de Meg Corbyn, T3 : Aile de Corbeau

Au coeur du territoire contrôlé par les Autres, Vicki DeVine a commencé une nouvelle vie au Patchwork, un hôtel pittoresque attirant une clientèle désireuse de côtoyer les terra indigene. La soirée qu'elle organise pour la nuit des Farces est troublée par l'apparition d'un mauvais plaisantin déguisé en Corbemort, le croque-mitaine Corbeau. Lorsque l'imposteur, puis un Corbeau, sont retrouvés morts, l'inquiétude s'installe : le véritable Corbemort rôderait-il au Patchwork ? Afin d'aider les humains à mener l'enquête, les Aînés et les Elémentaires barrent toutes les routes. Victimes comme suspects se retrouvent bloqués à Boing. Vicki, Grimshaw, Ilya Sanguinati et leurs alliés devront découvrir qui manipule le cours des événements dans l'intention manifeste de monter les humains contre les Autres. Et qui a placé Vicki dans la ligne de mire d'une tueuse. " Tout ce qu'écrit Anne Bishop a immédiatement une place de choix dans ma bibliothèque. " Patricia Briggs " Un des meilleurs romans d'urban fantasy. " Tor. com " Anne Bishop a créé un univers impressionnant de richesse et de complexité. Le regard des Autres sur leur monde et sur les humains rend chaque histoire unique et inoubliable. " RT Book Reviews " Le style d'Anne Bishop est un mélange inimitable d'humour et de frissons. Son monde est incroyablement original. " Charlaine Harris " Anne Bishop a toujours eu un don pour créer des univers magiques et enchanteurs, et celui-ci contient certains de ses meilleurs personnages. " Barnes & Noble " Anne Bishop a créé un monde véritablement unique. " Under the Covers Book Blog " Anne Bishop continue à nous enchanter avec son monde imaginaire extraordinaire et captivant. " Fresh Fiction " Un superbe ajout à l'univers de Meg Corbyn. " Fiction Vixen