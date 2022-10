Zoël, le petit ange zélé. « Heureux les doux »

Zoël rêve d'être nommé ange gardien depuis longtemps, mais son caractère impétueux ne lui permet pas encore de donner l'exemple aux enfants de la terre. Une Béatitude ("Heureux les doux, ils posséderont la terre") confiée par l'enfant Jésus au matin de Noël et la rencontre d'une sainte petite bergère le mettront sur la voie de la douceur. Le sauvetage épique de l'âme d'un charretier, avec l'aide de Pastourelle et Mentor (chien de l'Archange Raphaël), lance la première mission de ce trio de choc, au secours des âmes et à la découverte des Béatitudes. Cette épopée pleine de suspense mobilisera les forces spirituelles du bataillon des vieilles dames de la paroisse avec leur chapelet, d'une famille de 36 personnes, d'un monastère bénédictin, de deux jeunes fiancés et d'une multitude d'enfants, pour expérimenter la communion des saints, et obtenir, in extremis, le repentir d'un charretier dont l'âme est bien mal en point.