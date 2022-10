Que se passe-t-il dans ma tête et à l'intérieur de mon corps? Voici un livre destiné aux petits dès 3 ans, pour leur donner des clés de réponse et de compréhension. Ce livre explique avec des mots simples ce qu'est le cerveau, de quoi il est composé, comment il fonctionne et commande l'ensemble du corps humain, comme un chef d'orchestre. Un texte accessible et rigoureux pour comprendre le cerveau, supervisé par une experte en neurosciences. Ce titre aborde des notions complexes à la fois anatomiques et scientifiques, mais toujours dans un réel objectif de simplicité et de clarté, pour accompagner au mieux les enfants dans leur découverte. Chaque notion est expliquée avec un vocabulaire adapté, à hauteur d'enfant, et l'ensemble a été relu et validé par Nawal Abboub, docteure en neurosciences cognitives. Un graphisme ludique et poétique Avec une palette de couleurs vives, des images ludiques, des éléments en creux et en volume, Xavier Deneux met tout son talent en oeuvre pour donner à voir les notions abordées, en y apportant une touche de douceur et de poésie. Ainsi les lobes deviennent des boules de couleur, ou les nerfs des petites routes sur lesquelles circulent des voitures chargées de messages. . . Des ressources pour les enfants et leurs parents Un titre qui s'adresse aux enfants pour leur permettre de mieux se connaître, et de comprendre que certaines manifestations de leur corps ont un lien avec leur tête ; mais aussi aux parents soucieux de bien accompagner et comprendre leur enfant.