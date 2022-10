Du fond des âges

Nouvelle-Zélande. Un petit garçon court à perdre haleine dans les rues de Christchurch, poursuivi par un homme armé. Des coups de feu éclatent. A l'hôpital, on découvre que l'enfant a été porté disparu il y a trois ans. Il s'appelle Nateo, c'est le fils du célèbre explorateur Marcus Taylor. Pourquoi le retrouve-t-on maintenant ? Etait-il séquestré ? S'est-il enfui ? Et qui peut vouloir tuer un enfant de huit ans ? Un an auparavant, le glaciologue Marcus Taylor dirige une mission de scientifiques envoyés dans une base implantée en plein milieu de l'Antarctique. Quand ils arrivent sur place, ils découvrent des bâtiments saccagés et déserts. L'équipe précédente a disparu sans laisser de trace. Quel lien y a-t-il entre la réapparition de l'enfant et cette expédition qui tourne au cauchemar ? Une chose est sûre. Il est trop tard pour avoir peur... .