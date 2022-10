Le grand livre escape game Lupin. Saison 2 : Résolvez de nouvelles énigmes sur les traces d'Assane !

Assane est de retour et va devoir protéger ses proches face à de nombreux ennemis. Des falaises d'Etretat en passant par un manoir abandonné, jusqu'à une course poursuite haletante dans le théâtre du Châtelet, les adversaires d'Assane ne le lâchent pas. Mais le gentleman cambrioleur a plus d'un tour dans son sac ! Faites preuve de logique pour démêler le vrai du faux, décoder des messages ou encore trouver votre chemin sur les plans. Serez-vous à la hauteur de cet escape game ? A vous de jouer !