L'origami comme par magie. Tome 2

Après le succès du tome 1 (plus de 25 000 exemplaires vendus ! ), retrouvez la méthode d'explications très visuelles d'Adeline Klam, déclinées étape par étape et accompagnées d'illustrations didactiques. Chat, hérisson, papillon, panda, tourterelle, kimono, fleur de sakura... Grâce aux conseils et astuces, vous pourrez réaliser plus de 40 origamis, des plus simples ou traditionnels aux plus inattendus et originaux !