Les petits montagnards. Camino volume 5

Noël est passé bien vite mais déjà Pâques se profile. Et cette année on le fêtera sur le Camino, en Espagne ! Mais avant il faudra passer une frontière, affronter un grand méchant chevreuil et organiser un périlleux sauvetage en montagne... Une fois encore Martin, Alice, Agathe et Benjamin vont connaître bien des aventures ! Marie Bertiaux, mère de famille et jeune auteur, part chaque année en famille avec un âne sur les chemins de Compostelle...