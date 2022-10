En compagnie des arbres. Ces artisans de l'environnement et du paysage

L'arbre, artisan de nos paysages et de notre environnement ? Nul ne devrait en douter. Même si, à première vue, il semble n'être posé là que comme un simple élément de décor. Il est l'un des plus solides piliers de notre vie, un concentré de bien-être et d'oxygène, un lieu de respiration et de biodiversité, une pièce maîtresse du paysage, un sage et utile compagnon. Grâce à lui, c'est l'air respiré, l'abeille qui butine, le bois isolant, le paysage enjolivé, un parapluie et une ombre douce, un aspirateur de pollutions et tant d'autres aménités qui, de près ou de loin, touchent l'environnement, la biodiversité, le cadre de vie et la société, la santé physique et mentale, le paysage, l'art et la poésie. Ce livre raconte l'arbre, d'hier et d'aujourd'hui, les usages et croyances dont il est l'objet, toujours en évolution. Mais l'arbre, lui, n'a pas changé et reste ce qu'il a toujours été... c'est-à-dire un sujet plein de ressources et d'énergie, un allié solide et fidèle sur lequel, pourvu qu'on le veuille, on pourra toujours compter.