Remarquables potagers de France

Le potager est à la mode ! Devant cet engouement très " tendance " Laetitia Bataille et Gilles Debarle, passionnés de nature et de jardins, ont revisité les jardins potagers à travers l'histoire, du petit clos médiéval aux créations contemporaines, en passant par le grand ensemble vivrier des châteaux d'avant-guerre et les potagers partagés, urbains ou écologiques... L'accent est mis également sur la préservation ou la récréation des potagers historiques qui sont partie intégrante du patrimoine français. La dernière partie du livre est conçue sous forme d'un guide qui présente, région par région, les plus beaux potagers ouverts à la visite.