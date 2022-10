Le tendre Noël de Petit Hérisson

Petit Hérisson et ses amis s'apprêtent à fêter Noël dans la joie et la bonne humeur. Mais Filou le renard n'a pas le sourire : il a un rhume, il s'est fait mal à la patte, et il n'a plus de chocolat en poudre. Heureusement, la joyeuse bande est là pour l'aider... Une histoire tendre et optimiste Cet album permet de dépasser les émotions négatives que chacun peut ressentir, comme la mauvaise humeur ou la colère, grâce à l'amitié et au partage. Chaque personnage se montre altruiste et attentionné. Attachants, les petits héros de M. Christina Butler sont des compagnons rassurants qui véhiculent un message positif. Un cadeau parfait Cet album aux paysages enneigés et à la couverture au titre argenté ravira les enfants pour Noël. Mais il pourra aussi être lu à toute autre saison par les amateurs d'aventures et par tous ceux qui veulent célébrer l'amitié.