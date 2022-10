Le Football

Malgré l'ambiance joyeuse autour de la coupe du monde de football, Nathan, dix ans, est tracassé : le club amateur dans lequel il joue vient encore de perdre un match, et voit de plus en plus s'éloigner sa chance de financer la rénovation de leur stade. Il faut dire que depuis que leur coach est passé professionnel, il se sent un peu seul pour motiver toute l'équipe... Mais c'est sans compter sur sa petite soeur Chloé, avec qui il partage sa passion, et qui a l'idée parfaite pour sauver la situation. Fascinée par Hawa et sa bande, des filles qui jouent au foot de rue et réalisent d'incroyables figures, elle aimerait en effet leur proposer d'intégrer à l'équipe et d'unir leurs forces pour reprendre la tête du championnat. Hawa et Nathan ont des approches du sport très différentes, mais des qualités complémentaires qui pourraient bien, en effet, sauver le club ! A l'occasion de la Coupe de Monde de foot 2022, ce nouveau tome de la collection "Les docs BD" s'intéresse au plus populaire des sports collectifs. De quand date le foot ? A-t-il toujours été ouvert aux femmes ? Comment devient-on joueur professionnel ? Comment fonctionnent les compétitions mondiales ? Qu'est-ce qu'un hors-jeu ? Les aventures de Nathan et Assa sont l'occasion de tout savoir sur ce sport, et ne jamais rester sur la touche !