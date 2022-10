Échappe-toi de la tour aux dragons

Tu viens d'entrer dans la tour aux dragons et la porte s'est verrouillée derrière toi ! Tu es coincé(e) ! Tu n'as plus le choix ! Cherche les indices, découvre les symboles et trouve le code pour déverrouiller la porte. Tu n'as pas une minute à perdre ! Reste calme, observe bien les lieux : tous les indices sont là, mais sauras-tu les voir ? Un livre-jeu immersif "Echappe-toi de la tour aux dragons" est un livre immersif dans lequel le lecteur se fait emprisonner. La fabrication rend réel l'enfermement, car un système de cadenas bloque la dernière page, et de nombreux flaps à soulever poussent le lecteur à ouvrir portes et coffres. Une véritable plongée dans l'univers des dragons et des châteaux forts. Un premier pas dans les escape games Jeux de déduction et de logique, concordance entre chiffres et lettres, jeux visuels... Le lecteur enfermé va devoir résoudre les énigmes et trouver les indices et le code pour sortir de la tour aux dragons. Alice Millot, spécialiste de l'escape game, a repris toutes les techniques des jeux pour adultes au service des jeunes lecteurs.