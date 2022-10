Au début, les humains courent pour chasser ou échapper au danger... Puis, un jour, ils se défient pour jouer. Cette encyclo retrace l'histoire du sport et explore de nombreuses disciplines, avec leurs records et leurs valeurs. 1, 2, 3... partez ! Pour découvrir les sports Pas facile de choisir son sport quand on est petit ! Cet ouvrage fait découvrir une grande palette d'activités physiques : sports collectifs, individuels, avec un ballon, un animal ou un accessoire, des sports aquatiques, d'hiver ou encore avec une dimension artistique ... Donner envie de bouger Il est prouvé que le sport est bon pour le moral et la santé. Chez les enfants, il aide au bon développement musculaire, de son équilibre et l'aide à prendre conscience de son corps. Ce livre présente aussi les valeurs du sport, qui participent au développement des liens sociaux et humains : respect de l'autre, fair-play, esprit d'équipe !