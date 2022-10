M. Vraiment Malpoli. Album 2022

Elevé dans un HLM de Calcutta en plein boom yé-yé des années 80, Mehdi a su garder la modestie de son illustre ancêtre Mohamed De Lasscaux (-16 580 - 16 532). C'est en voyant ses dents que Picasso aurait eu l'idée de ses visages déformés. Il est aussi l'inventeur de la Lambada, " mais à poil avec des santiags ! " vous diront ses fans les plus puristes. Il est actuellement occupé de jouer le rôle de Mère Teresa dans le film de science-fiction indo-pakistanais " Scar Wars " . On retrouve toujours ses dessins à la télé, dans les rediffusions de Julie Lescaut, sur les murs de la chambre du petit rouquin qu'on a oublié son nom. Il n'a vraiment pas usurpé sa réputation de M. Vraiment Malpoli. Découvrez dans ce nouvel album sans fard ses plus belles croutes de l'année 2022 !