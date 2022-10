La petite souris et le Père Noel

Au coeur de la nuit, une ombre se déplace à pas pressés dans les villes et les villages. Encore et encore, elle dépose discrètement sous l'oreiller des bambins, une piécette en échange de leur dent de lait. Mais depuis quelque temps, la Petite souris s'ennuie et rêve d'un nouveau défi. Alors, son balluchon sur l'épaule, elle prend la route du Pôle Nord dans l'espoir d'y rencontrer quelqu'un de très important... le Père Noël.