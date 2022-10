Le nouveau grimoire de sorcière. Sorts & potions magiques

Tout l'indispensable à la sorcière des temps modernes se trouve dans cette nouvelle formule du légendaire grimoire de Brigitte Bulard-Cordeau ! Cinquante recettes magiques et des voeux de charmes inédits vous permettront de faire face à toutes les situations. Ces réels sorts de sorcière, avec chaque fois un déroulé complet du tour de magie, allant de la tenue vestimentaire à l'état d'esprit nécessaire, sont accompagnés d'un bouillon de culture richement illustré : anecdotes sur la littérature et l'Histoire, expressions de la langue française, mythes et légendes... Devenir ce que vous voulez être, oser prendre le pouvoir, faire de votre repaire un véritable cocon, obtenir tout ce(ux) que vous voulez et vous échaper à votre guise... Tout est désormais permis !