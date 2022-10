Terror-island

Rien n'est impossible pour nos apprentis détectives ! Depuis que M. Peppermint est parti explorer une mystérieuse île au trésor, son épouse s'inquiète. Lui est-il arrivé malheur ? Voilà une occasion rêvée pour les détectives Mickey, Dingo et Donald de reprendre du service ! Première étape, monter leur bateau, fourni en kit ! Une nouvelle aventure pleine de rebondissements commence pour nos apprentis marins. Mais ce voyage ne sera pas sans danger ! Sans parler de Maître Ratineau et Pat qui, appâtés par le butin, suivent le trio à la trace... L'arrivée de tout ce petit monde sur l'île ne va rien arranger ! Le capitaine Mickey devra faire preuve de sang-froid et de courage pour continuer son enquête et motiver ses troupes. Plus ils s'enfoncent dans la jungle luxuriante, moins Donald est rassuré ... Et si M. Peppermint n'était pas ici ? Perdus, loin de toute civilisation, les trois amis ne sont pas à l'abri d'un spectaculaire coup de théâtre... Alexis Nesme nous entraîne dans une formidable aventure au bout du monde avec un one shot pétillant aux dessins grandioses.