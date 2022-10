Les sentiers des astres Tome 4 : Jaune yeux

L'expédition Rana a retrouvé la Voie au Roi : cette fois, l'Oracle semble à portée de main, et par lui, le salut du Vieux Royaume. Mais reste-t-il encore quelque chose à sauver ? Là-bas, dans l'Héritage, le sort des armes a mal tourné. Plus que jamais, Fintan et les siens doutent. Ils savent que le danger ne vient pas seulement de la forêt : il couve aussi au sein de la troupe. Car la petite Kunti est hantée par l'Outre-songe... Qui est son protecteur, le mystérieux berger que l'enfant nomme "Jaunes Yeux" - tantôt allié, tantôt péril mortel ? Le secret de sa nature se trouve peut-être dans les souvenirs de la fillette et de sa mère...