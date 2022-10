"Dans Une Cosmologie de monstres, Shaun Hamill allie brillamment les univers angoissants de H. P. Lovecraft avec l'histoire contemporaine d'une famille menacée de destruction par des forces surnaturelles. Il réussit son coup, parce que ces braves gens pourraient être nos voisins. L'horreur ne fonctionne que lorsque nous nous attachons aux personnes concernées ; nous nous attachons aux Turner, et leurs cauchemars deviennent les nôtres. La prose de Hamill est sobre, tout simplement belle. Voilà à quoi ressemblerait un roman d'horreur signé John Irving. J'ai adoré ce livre, et je pense qu'il vous plaira aussi". Stephen King Shaun Hamill réussit à distiller une angoisse feutrée grâce à des personnages d'une réelle justesse. Télérama. Une cosmologie de monstres joue brillamment avec l'avers et l'envers de la mythologie fantastique. Le génie d'Hamill consiste à mêler jusqu'au vertige, entre jeu et vérité, réel et imaginaire, toutes les approches possibles du fantastique. Le Monde. L'originalité des idées de l'auteur donne le tournis. Science-Fiction Magazine.