Guerres mondiales. Le désastre et le deuil 1914-1945

Cette synthèse solide et accessible retrace un moment majeur de l'histoire du XXe siècle : les deux guerres mondiales de 1914-1918 et de 1939-1945. Elle s'appuie sur un déroulé chronologique, sur des sources et de nombreux documents (textes et images, cartes en bichromie...) pour présenter un tableau clair et complet de cette "nouvelle guerre de trente ans" à travers l'histoire des relations internationales, l'histoire politique, l'histoire sociale et culturelle. En optant pour une vision mondiale et en présentant les derniers axes d'études historiographiques sur la période (expérience combattante, violences extrêmes commises sur les civils, résistances...), cet ouvrage permettra à chacun de comprendre les origines, le déroulement et les caractéristiques de ces deux conflits qui ont changé la face du monde. Un atlas quadri complète le volume.